Dança das Cadeiras: novos vereadores tomam posse na Câmara de Goiânia, nesta sexta (12)

A Câmara dos Vereadores de Goiânia terá nova configuração a partir desta sexta-feira (12), com a diplomação dos parlamentares Markim Goya (PRD), Bill Guerra (MDB) e Fabrício Rosa (PT), junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Na sequência, eles já assumem seus gabinetes no legislativo goianiense.

A nova dança das cadeiras ocorre após decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que viu fraude na cota de gênero cometidas em chapas do PTC (que agora se chama Agir) e PMB na Câmara Municipal o que provocou a perda de mandato dos vereadores Paulo Henrique da Farmácia, Pastor Wilson e Edgard Duarte.

Paulo Henrique da Farmácia foi eleito pelo PTC, mas na janela partidária se filiou ao Solidariedade. Antes, ele já havia sido afastado por determinações judiciais, mas entrou com recurso e retomou o mandato. Já Pastor Wilson e Edgar Duarte, foram eleitos pelo PMB e é a primeira vez que deixam seus cargos.

Durante o período que Paulo Henrique da Farmácia esteve fora da Câmara, Markim Goya assumiu seu mandato. Ficou lá por aproximadamente um mês. Já Bill Guerra, eleito pelo PSL e hoje no MDB, também passou alguns dias no exercício do mandato em lugar de Léo José, hoje no Solidariedade, mas eleito pelo PTB, que também cometeu fraude na cota de gênero, de acordo com a Justiça Eleitoral.

A nova configuração dá mais uma cadeira ao PT, que já têm Katia Maria no exercício do mandato. Fabrício Rosa assume pela primeira vez após pouco mais de três anos e há oito meses do ano encerrar. Eleito pelo PSOL, o partido presidido por Cíntia Dias, ainda promete recorrer à Justiça para levar a cadeira.