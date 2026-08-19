Daniel abre campanha em Goiânia com adesivaço no Serra Dourada

O governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) abriu nesta terça-feira (18) a campanha de rua em Goiânia com um adesivaço no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Segundo a coligação Pra Goiás Seguir em Frente, mais de 400 veículos participaram da mobilização.

O evento marcou o início da agenda eleitoral de Daniel na capital. A campanha havia começado oficialmente no domingo (16), com carreatas pelo Entorno do Distrito Federal.

O Serra Dourada foi escolhido também pelo simbolismo político. Em 2022, Daniel esteve no mesmo estacionamento ao lado de Ronaldo Caiado (PSD) na abertura da campanha em que disputou a vice-governadoria. A eleição consolidou a aliança entre os grupos de Caiado e do MDB.

“Estou muito feliz de poder hoje voltar aqui nesse mesmo local em que estivemos em 2022, eu, à época, como candidato a vice-governador e ao lado do nosso sempre governador Ronaldo Caiado, dando o início daquela campanha”, afirmou Daniel.

O emedebista disse esperar repetir neste ano o resultado eleitoral obtido pela chapa há quatro anos.

“Tenho certeza absoluta que nós vamos hoje começar aqui em Goiânia esse projeto, essa eleição, e vamos terminar novamente com uma grande vitória no primeiro turno”, declarou.

Daniel também comentou a pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira, na qual aparece com vantagem superior a 20 pontos sobre o segundo colocado na disputa pelo Governo de Goiás.

“Talvez esse retrato da pesquisa seja o reconhecimento dos goianos e o desejo de continuidade de um projeto que foi transformador no nosso Estado”, disse.

A estratégia da campanha será associar a candidatura à continuidade da atual gestão estadual e, ao mesmo tempo, apresentar propostas para um novo mandato.

Coordenador da campanha em Goiânia, Paulo Ortegal afirmou que o adesivaço inicia uma sequência de atividades na capital. Segundo ele, mobilizações semelhantes no Serra Dourada já foram realizadas pelo MDB nas campanhas de Iris Rezende e Maguito Vilela.

“A partir daqui, como sempre fazemos em Goiânia, vamos realizar reuniões, além de visitas do governador a entidades e a locais como camelódromos, feiras e mercados”, afirmou.

A programação também prevê carreatas nos fins de semana em diferentes regiões de Goiânia.

O prefeito Sandro Mabel (União Brasil) participou do ato e colocou a parceria entre Prefeitura de Goiânia e Governo de Goiás como um dos argumentos para apoiar Daniel. “Daniel, preciso dizer que Goiânia precisa de você à frente da administração estadual. A Prefeitura de Goiânia, com o Governo de Goiás, com o Caiado e agora com você, Goiânia ressurgiu”, declarou Mabel.

A vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) também participou da mobilização e defendeu a continuidade da articulação entre as administrações estadual e municipal. “Conseguimos isso agora em 2024 com o governador Ronaldo Caiado, e Daniel Vilela significa dar continuidade, que é de extrema importância e muito produtiva para todos nós, goianienses”, afirmou.