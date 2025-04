Daniel Vilela afirma que pré-candidatura de Caiado fortalece legado em Goiás

Após participar, nesta sexta-feira (4/4), do lançamento da pré-candidatura à Presidência da República do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), o vice-governador e presidente regional do MDB, Daniel Vilela, afirmou ter “total convicção” de que a antecipação do projeto político de Caiado lhe garantirá a visibilidade necessária para se tornar ainda mais conhecido dos eleitores brasileiros e chegar ao pleito de 2026 com chances reais de vitória.

“Ao oficializar seu objetivo de concorrer ao Palácio do Planalto ainda em 2025, o governador consolida-se, no cenário nacional, como protagonista e com autoridade para discutir, desde já, alternativas ao que está sendo feito atualmente pelo Governo Federal e que não vai ao encontro do que a população precisa. Vejam aí a inflação e a taxa de juros em alta, o preço dos alimentos e a falta de comando no combate à criminalidade”, detalhou Daniel após o fim do evento realizado no Centro de Convenções, na capital baiana.

“Mais do que isso: sem descuidar-se do governo estadual, o governador Caiado terá muito mais espaço agora, como postulante à presidência, para levar ao conhecimento do maior número de pessoas possível tudo que tem sido feito em Goiás e que alçou nosso estado a posições de destaque por conta de êxitos na segurança pública, na educação, na saúde e no social, entre outras áreas”, completou o vice-governador em entrevista coletiva.

Ao celebrar o que definiu de “primeiro passo” da “jornada que só se encerrará em 4 de outubro do ano que vem [data prevista para o primeiro turno das eleições]”, Daniel Vilela ainda arriscou a criação de mais um slogan para a pré-candidatura do governador – o oficial é “Coragem para endireitar o Brasil”. “O futuro já está traçado: Ronaldo Caiado”, disse ele em tom bem-humorado. “Estou muito entusiasmado, principalmente pelo grande número de lideranças de diferentes regiões do Brasil que vieram a Salvador, além da grande comitiva de Goiás”, acrescentou o vice-governador.

Sucessor

Ainda no lançamento da pré-candidatura de Caiado ao mais alto cargo eletivo do país, Daniel Vilela teve sua futura gestão à frente do governo estadual afiançada publicamente pelo governador, que se desincompatibilizará do Executivo no final de março do ano que vem para disputar as eleições, abrindo espaço para o vice assumir o Palácio das Esmeraldas.

“Nós vamos entregar o governo nas mãos do Daniel daqui a um ano, e esta prática continuará em todo Estado de Goiás”, ressaltou Caiado, referindo-se às duras ações que encampou desde o início do seu mandato para redução expressiva dos índices criminais. “Eu soube escolher meu sucessor. Nós vamos continuar com a melhor segurança pública do país”, acrescentou. “Não decepcionarei os goianos”, devolveu o vice-governador.