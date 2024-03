Daniel Vilela conhece maior fazenda produtora de leite de Goiás

O governador em exercício Daniel Vilela visitou hoje a maior produtora de leite de Goiás e uma das maiores do Brasil, a Fazenda Kiwi Pecuária, instalada no município de Silvânia, a 85 quilômetros de Goiânia. O convite foi feito pelo embaixador da Nova Zelândia no Brasil, Richard Prendergast, uma vez que a propriedade pertence a um grupo de origem neozelandesa.

Daniel Vilela afirmou que a visita teve o objetivo de “reafirmar parceria com o Governo de Goiás, para que o grupo possa promover novos investimentos, além de continuar gerando receita e emprego para essa região, que é a de maior potencial de produção de leite no estado”. Também na ocasião, completou que “o poder público não pode atrapalhar, tem de ajudar quem quer empreender”.

O grupo é destaque na produção de leite, tendo alcançado, em 2022, a 11ª posição no Top100 maiores produtores de leite do país. A produção média de 42.295 litros por dia é sustentável, com utilização do sistema de piquetes rotacionados e rebanho composto por animais da raça Kiwicroos e Jersolando. O embaixador da Nova Zelândia, Richard Prenderg, agradeceu a visita e destacou que a parceria gera “investimento e trabalho para Goiás”.

Sobre a eficiência da produção, o presidente do conselho do grupo, Brian Schicker, explicou que um sistema de irrigação permite “ter pasto crescendo todos os dias por ano”, o que incide em um custo menor de produção. Além de visar a alta produtividade, a fazenda pratica a agricultura regenerativa, com uma diversidade de espécies consorciadas de forrageiras. Também são utilizados dejetos para adubação e redução de químicos nas pastagens.