Daniel Vilela entrega 69 casas a custo zero em duas cidades

O governador em exercício Daniel Vilela ressaltou na manhã desta quinta-feira (17/7) o compromisso do Governo de Goiás com a melhoria da qualidade de vida dos goianos ao entregar 69 unidades habitacionais no Sul do Estado. Foram 39 casas em Aloândia e outras 30 em Inaciolândia, todas sem custo aos beneficiários. Somadas as duas cidades, o investimento estadual é superior a R$ 9,3 milhões.

“O momento que a gente mais sente orgulhoso de ser político é na entrega do nosso Programa Casa a Custo Zero. Vemos no olhar de vocês, na feição de cada um, a mudança significativa que essa casa proporciona”, afirmou Daniel, que lembrou que Goiás é o único do país a construir residências sem custos. “Muitos nem sonhavam mais com a possibilidade de ter a sua casa própria. Tinham seus filhos, netos e não tinham o seu lar”, acrescentou.

O Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). A iniciativa, que já entregou 3.582 residências a custo zero, segue em expansão por todas as regiões com a meta de entregar até 2026, 10 mil unidades gratuitas.

Em Inaciolândia, as casas a custo zero foram construídas no Residencial José Aparecida, com aporte de cerca de R$ 4 milhões. “São 30 famílias que serão beneficiadas com esse investimento. A prefeitura entrou com a contrapartida de asfalto e calçadas. Nossos agradecemos a Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, que proporcionam melhorias para todo o Estado”, reconheceu o prefeito Cláudio Caixeta.

Já em Aloândia, os novos moradores irão se instalar em moradias populares construídas no Setor Augustinho Ivo da Silva. O investimento é de R$ 5,3 milhões. “Temos gestores no Governo de Goiás que são comprometidos com o municipalismo e com as pequenas cidades. Se não fosse por eles, jamais conseguiríamos entregar 39 casas para essas famílias”, exaltou o prefeito Renato Batista.

Viúva e mãe de cinco filhos, Leomara Viera Rios da Silva, foi uma das beneficiadas em Aloândia. “Meus filhos nem dormiram essa noite. Todo mundo feliz”, contou. Em Inaciolândia, Maria José de Araújo Silva também celebrou a libertação do aluguel. “Dá uma chance a muitas pessoas como nós, que não tem condições, de ter a casa própria, ter um futuro melhor e investir no futuro para nossos filhos”, afirmou a dona de casa, de 23 anos, ao lado da filha Emanuelly Cristina, de 7 anos.

Para ter acesso a casas a custo zero, é necessário comprovar renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóvel em seu nome, estar inscrito no CadÚnico do governo federal e residir no município onde as casas estão sendo construídas. A seleção é realizada após rigorosa análise social, em parceria com as prefeituras.

Vistoria na GO-319

Durante a tarde, o governador em exercício Daniel Vilela conferiu o andamento da pavimentação da GO-319 no trecho entre o distrito de Denislópolis, em Quirinópolis, e o município Castelândia. Com previsão de investimento de R$ 66,5 milhões, a obra é realizada com recursos do Fundo Estadual da Infraestrutura (Fundeinfra) e terá extensão de quase 33 quilômetros. “Teremos uma importante via que vai facilitar o escoamento da safra dessa região que é altamente produtiva e vai atender vários municípios”, explicou Vilela.

“É mais uma obra se transformando em realidade. Teremos mais 90 dias de trabalho aqui até as próximas chuvas. Nossa expectativa é encerrar as atividades antes do período de chuva, com cerca de 15 a 18 quilômetros da rodovia implantada e voltar no primeiro semestre do ano que vem e encerrar mais essa grande obra”, avaliou o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales.

O prefeito de Castelândia, Ednaldo Andrade, destacou que o empreendimento é esperado com entusiasmo. “É uma rodovia prometida há vários anos, que hoje está sendo realidade. Uma via que vai oferecer segurança e melhor fluxo no trânsito”. Já o prefeito de Quirinópolis, Anderson de Paula, disse que a via será um corredor agrícola importantíssimo para toda a região Sudoeste. “Mais uma vez essa gestão firma e paga todos os compromissos feitos”, completou o gestor.

Em Goiânia, Lula eleva tom político contra Trump e promete taxar big techs