Decon flagra farmácia vendendo medicamentos sem procedência

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal e Conselho Regional de Farmácia, deflagrou nesta quinta-feira (22), no Bairro Goiá, em Goiânia, mais uma etapa da Operação Receita em Branco. O objetivo é impedir o comércio clandestino de medicamentos controlados, através da falsificação de documentos. Foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão em dois locais: um estabelecimento farmacêutico e um domicílio que fica no mesmo lote, em que eram mantidos medicamentos sem procedência.

Durante a atividade foram descobertos remédios psicotrópicos, entorpecentes e antimicrobianos armazenados de forma clandestina, irregular ou em desconformidade com a legislação. Os policiais ainda encontraram grande número de receitas, carimbos e atestados médicos, todos com indícios de falsificação. Ao fim da operação, o estabelecimento foi lacrado. Os envolvidos são investigados por crime contra as relações de consumo, falsificação de documento, manter em depósito medicamentos dispensados mediante controle especial. As penas podem ultrapassar 20 de prisão.