O governo de Goiás decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na quinta-feira, 28, véspera da Sexta-Feira da Paixão. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado e não alcança os órgãos e as entidade que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço.