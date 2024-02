Defesa Civil de Goiânia reforça comunicação emergencial com Grupo Online

Desde setembro de 2023, a Defesa Civil de Goiânia implementou medidas visando fortalecer a colaboração entre pastas municipais e instituições privadas durante eventos climáticos adversos. Parte desse esforço inclui a criação de um grupo de WhatsApp, liderado pela Defesa Civil, composto por representantes de diversas secretarias municipais, instituições privadas e órgãos estaduais, como Equatorial, Saneago, Governo de Goiás e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo).

O coordenador executivo da Defesa Civil, Robledo Mendonça, destaca que o grupo tem sido fundamental para agilizar a comunicação, distribuir demandas e organizar estratégias eficazes em situações emergenciais. O plano de contingenciamento, iniciado em setembro do ano passado, tem contribuído para a eficácia das ações, evidenciado pelo sucesso na proteção da população durante as recentes chuvas intensas.

Robledo ressalta que as previsões para 2024 apontavam tempestades, levando o prefeito Rogério a determinar a elaboração do plano de contingenciamento. Além disso, a capacitação das equipes, por meio de simulações e treinamentos regulares, tem assegurado uma atuação coordenada e eficaz. Durante as tempestades em janeiro e fevereiro deste ano, o grupo de WhatsApp possibilitou a prevenção, mitigação e preparação em casos de emergência, incluindo assistência social com doações de alimentos e suprimentos, orientações para benefícios sociais e reparos em infraestruturas danificadas.