Defesa Civil orienta sobre o que fazer durante fortes chuvas

Com previsão de mais chuvas intensas durante a semana, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Defesa Civil, reforça os alertas à população com o objetivo de minimizar impactos e garantir a segurança dos moradores. As equipes, que atuam preventivamente e prestam auxílio em casos de emergência, emitem orientações sobre medidas simples a serem adotadas diante das adversidades climáticas.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o clima é afetado por um corredor de umidade, saindo do Norte ao Sudeste do país, responsável por causar chuvas torrenciais em todo o Estado de Goiás. A previsão para a semana é de pancadas de chuvas isoladas por várias regiões, com rajadas de ventos acima de 40 quilômetros por hora.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça de Farias, alerta para a importância dos cuidados durante as tempestades. “A previsão de eventos extremos é devido ao fenômeno El Niño, considerado pelos especialistas como ‘Super El Niño’, que se caracteriza por chuvas extremas, ondas de calor e ventos fortes. Com isso, as medidas preventivas são de grande importância para evitar incidentes”, destaca.

Veja o que fazer em casos de temporais:

– Acompanhe a previsão do tempo e avisos meteorológicos para a região;

– Não atravesse vias alagadas acima do meio-fio, pois a força da água pode arrastar veículos

– Caso seja surpreendido por chuva forte, procure parar em local seguro, como em estacionamento de shoppings ou supermercados;

– Não estacione ou pare veículos embaixo de árvores, pois elas podem sofrer quedas ou serem atingidas por raios;

– Tome cuidado com a possibilidade de quedas de árvores, raios e descargas elétricas;

– Fique atento e vigilante ao nível de subida das águas, mesmo à noite;

– Evite áreas de risco e evacue áreas de inundação. Se houver risco de deslizamentos de terra na região, fique alerta a qualquer sinal de rachaduras no terreno ou nas paredes.

– Em caso de emergência ou risco iminente, acione a Defesa Civil (153) e o Corpo de Bombeiros (193).

A Defesa Civil mantém um monitoramento constante e, em casos de emergência, oferece serviços de assistência social com abrigo temporário junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs).