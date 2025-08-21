search
Educação

Deputados aprovam prorrogação do Plano Estadual de Educação

Parlamentares autorizaram tambémm nova política de gratificações para servidores da rede estadual de ensino


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/08/2025 - 15:37

objetivo é garantir a continuidade das políticas educacionais até que um novo plano seja formulado
O objetivo é garantir a continuidade das políticas educacionais até que um novo plano seja formulado - Foto: Alego

Durante sessões ordinária e extraordinária realizadas nesta quinta-feira (21), os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovaram um pacote de propostas, com destaque para dois projetos ligados à área da educação.

O primeiro deles, de nº 19969/25, prorrogou oficialmente a vigência do Plano Estadual de Educação (PEE) até 31 de dezembro de 2025. A medida, enviada pelo Executivo, recebeu 23 votos favoráveis e atende a um pedido da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O objetivo é garantir a continuidade das políticas educacionais até que um novo plano seja formulado, com base nas diretrizes do próximo Plano Nacional de Educação.

De acordo com a justificativa do governo, a prorrogação é essencial para assegurar o avanço em metas como a erradicação do analfabetismo, a universalização da educação básica e a formação cidadã e profissional dos estudantes goianos.

Já a segunda proposta aprovada, o projeto nº 18526/25, também de autoria do Executivo, cria as Gratificações Educacionais (Gratiedus) no âmbito da Seduc. A nova política de remuneração busca assegurar isonomia entre servidores que desempenham funções de igual complexidade e responsabilidade.

O modelo adotado prevê um sistema híbrido, com dois tipos de gratificações: funções comissionadas educacionais — exclusivas para servidores efetivos — e as Gratiedus, destinadas aos demais vínculos, respeitando os critérios legais. A iniciativa altera dez legislações e foi elaborada em conjunto pela Seduc e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Pesquisa