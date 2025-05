Desafios da Gestão Escolar 5.0 são debatidos em fórum em Goiânia

Na próxima terça-feira, 27 , Goiânia sediará o 1º Fórum de Escolas e Líderes de Goiás, evento que promove um debate atual e necessário sobre a Gestão Escolar 5.0. O encontro acontece das 18h30 às 21h, no auditório da Escola Átrio, com entrada gratuita. Acima de tudo, o objetivo é oferecer ferramentas práticas para transformar a gestão educacional, conectando tecnologia, inovação e o fator humano.

O tema central do evento será “O Malabarismo da Gestão Escolar 5.0”, que propõe refletir sobre como equilibrar as exigências digitais, os aspectos socioemocionais e os desafios administrativos enfrentados diariamente nas escolas. Desde já, gestores e educadores estão convidados a repensar seus papéis e estratégias em um cenário onde a educação passa por rápidas transformações.

Entre os assuntos abordados estão o impacto da inteligência artificial no ensino, os riscos invisíveis ligados à saúde mental, assédio e passivos trabalhistas, além da importância de lideranças inovadoras. A programação inclui painéis sobre inclusão, debates com especialistas em educação e direito, e apresentações no modelo dinâmico Pecha Kucha — tudo pensado para promover trocas diretas e objetivas.

Além disso, o fórum busca fortalecer a rede de líderes escolares, promovendo um ambiente colaborativo onde é possível compartilhar soluções, experiências e boas práticas. A Gestão Escolar 5.0 exige protagonismo, empatia e uso inteligente da tecnologia — e essa conexão será o foco do evento.

As vagas são limitadas, então é importante garantir a inscrição o quanto antes. Para mais informações e inscrição gratuita, acesse: https://forum-escolas-goias-q2vlwd9.gamma.site.