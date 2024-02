Descarte correto de lixo é fundamental para evitar alagamentos, alerta Comurg

A Prefeitura de Goiânia realiza a limpeza periódica de bocas de lobo, ramais e bueiros, mas, com a intensidade do período chuvoso, a colaboração da população com o descarte correto do lixo é fundamental para evitar alagamentos. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) recolhe mensalmente cerca de 36 mil toneladas de lixo urbano residencial por mês.

“No período de chuvas o cidadão deve ter cuidado redobrado em relação ao acondicionamento dos sacos de lixo. Para que o trabalho da coleta de porta em porta tenha êxito, é preciso que a população siga o cronograma de passagem dos caminhões nos bairros. Isso porque o lixo acumulado nas calçadas é uma das principais causa de alagamentos no período de chuvas porque entope os bueiros”, explica o presidente da Comurg, Alisson Borges.

A Comurg realiza a coleta orgânica em 98 circuitos, divididos nos períodos diurno e noturno, em mais de 700 bairros da cidade. Após a chegada de 15 novos caminhões basculantes, o serviço foi otimizado. Nos locais em que a geração de lixo doméstico é maior por causa do adensamento, a coleta é diária. Nos bairros onde a geração de resíduos é menor, os caminhões passam em dias alternados.

Mesmo com os avanços na coleta, o lixo acumulado nas calçadas é uma das principais causas de alagamentos no período de chuvas, já que entope os bueiros e as bocas de lobo. Nos últimos três anos, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), realizou a limpeza de 75.596 bocas de lobo, 256.814 metros de ramais, 2.482 poços de visita e 2.422 bueiros.

Para colaborar, um exemplo prático é manter os resíduos em local seco e não descartar a céu aberto, sempre optando por lixeiras suspensas e em sacos de lixos bem fechados.

O morador pode consultar os dias e horários em que a coleta orgânica passa em seu bairro no site da Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br/comurg) ou no Instagram da Comurg (@comurggoiania). Os canais disponíveis para tirar dúvidas sobre o serviço são o WhatsApp (62) 9 9855-8555 ou o teleatendimento 24 horas, pelo telefone (62) 3524-8555.