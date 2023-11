Desmatamento em Goiás cai 18% na comparação com 2022

Dados do Ministério do Meio Ambiente revelaram que o desmatamento em Goiás caiu 18% entre agosto de 2022 e julho de 2023, quando comparado ao mesmo período entre agosto de 2021 e julho de 2022. Com o número, o Estado é o que registrou o maior percentual de recuo no desmatamento entre todas as unidades federativas em que ocorre o bioma Cerrado. Na sequência, aparecem o Mato Grosso (-17%), Minas Gerais (-12%) e Piauí (-5%). Em todos os outros, houve aumento nas poligonais desmatadas.

As maiores altas aconteceram na Bahia (38%), no Mato Grosso do Sul (14%), no Tocantins (5%) e no Maranhão (3%). Esses estados contribuíram para que o número total de quilômetros quadrados de vegetação suprimida ficasse 3% acima do registrado no balanço de 2022. Em números absolutos, a área desmatada foi de 11.011,7 km². No ano passado, foi de 10.688,7 km². De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os estados do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) responderam por 75% de todo o desmatamento do Cerrado entre agosto de 2022 e julho de 2023.

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, afirma que a redução já é resultado do pacto firmado pelo Governo de Goiás com setores produtivos com o objetivo de zerar o desmatamento ilegal no Estado até 2030.

“O objetivo do pacto sempre foi o de assegurar a proteção dos recursos ambientais sem desconsiderar interesses econômicos e a produtividade no estado. Os resultados do Prodes Cerrado mostram que temos razão quando dizemos que é possível crescer de forma sustentável, sem desrespeitar a legislação ambiental e protegendo as nossas riquezas naturais”, afirma Andréa Vulcanis.