Desvalorização de usados acelera em Goiás em maio

O mercado automotivo goiano registrou nova queda nos preços dos seminovos em maio. Segundo o Índice Webmotors, a desvalorização de usados no estado atingiu -0,982%, representando um recuo 0,810 ponto percentual superior ao de abril. Essa tendência reflete uma possível migração de consumidores para veículos novos, além do aumento nos estoques de carros usados.

Enquanto Goiás teve queda expressiva, a média nacional ficou em -0,297% no mesmo período. Ou seja, a desvalorização de usados no estado superou a média do Brasil. Segundo especialistas da Webmotors, o enfraquecimento da demanda e o crescimento da oferta impactaram diretamente o valor de revenda. Ainda assim, o mercado segue aquecido para quem busca alternativas aos preços elevados dos modelos zero quilômetro.

Mas nem todos os modelos seguem essa tendência negativa. Um levantamento divulgado pela Autoesporte, com base na Tabela Fipe, mostrou que alguns carros usados de até R$ 120 mil mantêm bom valor de mercado. O destaque vai para o Chevrolet Tracker 1.0 Turbo AT, que perdeu apenas 3,73% em um ano, sendo o SUV com menor depreciação da lista. O Honda City Sedan, com desvalorização de 4,2%, e o Jeep Renegade 1.3 Turbo (4,37%) também aparecem entre os mais valorizados.

Além disso, o Volkswagen T-Cross Sense (5,1%) e o Peugeot 208 Active (5,56%) reforçam a lista de seminovos com menor perda de valor. Esses modelos oferecem bom desempenho, itens de segurança e tecnologia embarcada, o que ajuda a sustentar seus preços no mercado mesmo após o primeiro ano de uso.

Conhecer os índices de desvalorização é essencial para quem quer comprar bem e revender melhor. Em meio à volatilidade de preços, optar por carros que se depreciam menos pode garantir uma escolha mais vantajosa no longo prazo. Afinal, mesmo em um cenário de queda, nem todos os usados perdem valor da mesma forma.