Detran apresenta acordo para uso de viaturas da segurança pública em Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai assegurar a legalidade e a transparência no uso de viaturas das forças de segurança do Estado de Goiás. Por meio de acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), ficou definido que as infrações de trânsito cometidas por esses veículos serão registradas no sistema integrado da autarquia para fins de controle e preservação das atividades de inteligência.

A medida visa garantir o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de visibilidade e fixação das placas dianteiras e traseiras dos veículos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Diretoria-Geral de Polícia Penal e demais órgãos da área. Pelo acordo, não haverá multas referentes a infrações de circulação, parada ou estacionamento dessas viaturas.

Para o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, a medida reforça o compromisso da instituição com a legalidade, a transparência e a integridade das informações de segurança.

“Com o acordo celebrado, o Detran-GO cumpre seu papel institucional de zelar pela legalidade e promover a transparência nos registros de trânsito, contribuindo com a segurança pública”, afirma o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

“Trata-se de uma solução que concilia o controle das infrações com a necessidade de preservar o caráter tático das ações desenvolvidas pelas forças policiais em suas viaturas”, complementa.

O Detran-GO também realizou tratativas com outros órgãos atuadores para seguir a mesma medida. Entre eles estão a Polícia Militar, as secretarias municipais de trânsito e a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.

Para o Detran-GO, o acordo representa um avanço no controle social e na proteção dos direitos dos cidadãos. O rastreamento interno e o monitoramento sistematizado aumentam a capacidade do Estado de detectar desvios de conduta, proteger a população contra práticas ilegais e garantir que a força policial atue dentro dos limites legais, sem perder sua efetividade.

