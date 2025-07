Evento geek recebe quase R$ 1 milhão em emendas de vereadores

Um evento privado voltado à cultura geek que será realizado em Goiânia neste fim de semana, recebeu R$ 950 mil em emendas parlamentares da Câmara Municipal. O recurso foi destinado à Associação Goiana de Jogos, responsável pela organização do Go Game Festival, por meio de três termos de fomento assinados com a Prefeitura de Goiânia.

A maior quantia foi indicada pelo vereador Henrique Alves (MDB), no valor de R$ 500 mil. Também destinaram recursos Lucas Kitão (União Brasil), com R$ 200 mil, e o ex-vereador Joãozinho Guimarães (Solidariedade), com R$ 250 mil.

Procurado pela Tribuna do Planalto, Kitão respondeu, por meio de nota, que “todas as emendas indicadas tiveram a aprovação da Prefeitura de Goiânia”, e que “é o Paço que executa e fiscaliza o Plano de Trabalho, desde a previsão de contrapartidas até a apresentação dos relatórios de execução realizados pelo festival.”

Joãozinho Guimarães destacou que seu mandato sempre apoiou o esporte como ferramenta de inclusão, com ações como passeios ciclísticos, festival de pipa, e melhorias em equipamentos esportivos nas comunidades que representava.

“Sempre entendi o esporte como uma poderosa ferramenta de integração e formação de valores. Meu trabalho seguiu esse princípio”, afirmou Joãozinho em nota.

O vereador Henrique Alves afirmou que o fomento possibilitou que “os atletas inscritos não fizeram pagamento de inscrição” e mencionou a “distribuição de centenas de ingressos para escolas públicas” e que, em razão das férias escolares, as cortesias foram direcionadas aos participantes da colônia de férias do Clube do Povo. O parlamentar também destacou a destinação de alimentos arrecadados por meio da venda de ingressos da modalidade meia-social.

Ingressos

Apesar de financiado com dinheiro público, o evento, considerado o maior do segmento geek no Centro-Oeste, cobra ingressos que vão de R$ 108 a R$ 1.080 — conforme o tipo, a quantidade de dias e o lote escolhido.

Os ingressos de meia-entrada legal são equiparados a meia-social, que exige doação de 1 kg de alimento por ingresso, mas é vista por especialistas como uma forma de invalidar a Lei Federal nº 12.933/2013. “É ilegal que elimine o benefício exclusivo da meia-entrada legal ao igualar os preços”, afirmou a advogada Raquel Furlani à Tribuna do Planalto.

As categorias mais caras, com acesso VIP e brindes personalizados, chegam a R$ 540 por dia e R$ 1.080 para um combo diário com três ingressos e experiências exclusivas. Este tipo de serviço adicional ofertado não se enquadra na legislação da meia-entrada legal.

O festival também conta com patrocínio de grandes marcas e apoio de emissoras de televisão e rádio. A Prefeitura de Goiânia e a Câmara Municipal, responsáveis pelo repasse das emendas, não aparecem entre os parceiros divulgados pela organização.

Artistas famosos

O evento contará com a presença de dubladores conhecidos do grande público, influenciadores digitais e shows com temas ligados ao universo dos games, animes e cultura pop. Também estão previstos concursos de cosplay, K-pop e eSports, com premiação total de R$ 35 mil.

A reportagem questionou a organização sobre a existência de cotas gratuitas para estudantes de escolas públicas ou populações em situação de vulnerabilidade, por exemplo, mas não obteve resposta até a publicação.

Também foram buscadas informações sobre os critérios de aplicação dos recursos públicos, mecanismos de fiscalização e o plano de prestação de contas junto à Prefeitura de Goiânia, mas a gestão não enviou esclarecimentos.

Sem seleção

A realização do Go Game Festival foi oficializada por meio do Termo de Fomento nº 11/2025, assinado em 18 de junho entre a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação de Recursos (Secap), e a Associação Goiana de Jogos Digitais.

O documento tem vigência de quatro meses e prevê o repasse de R$ 1,45 milhão para a execução do projeto, conforme plano de trabalho apresentado pela entidade. Efetivamente, foram pagos R$ 950 mil pela administração.

Segundo o extrato publicado no Diário Oficial do Município, a escolha da entidade ocorreu por inexigibilidade de chamamento público, que permite a dispensa do chamamento em casos de inviabilidade de competição. Na prática, significa que não houve seleção entre diferentes propostas ou concorrência pública para a realização do evento.

A reportagem solicitou à Prefeitura a cópia do plano de trabalho, critérios técnicos adotados para a inexigibilidade, e informações sobre fiscalização e contrapartidas do projeto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Matéria atualizada às 12h30 para inclusão de posicionamento.

