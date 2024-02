Detran-GO lança campanha para prevenir acidentes em perímetros urbanos

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) lança hoje a campanha publicitária Excesso de velocidade: não corra esse risco. A ação tem o objetivo de sensibilizar os condutores sobre os perigos de acelerar no perímetro urbano. Nos últimos três anos, mais de três mil pessoas morreram e 139 mil ficaram com sequelas em Goiás.

Segundo o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, a maioria dos acidentes são ocasionados por excesso de velocidade. “Queremos lembrar a sociedade que ultrapassar os limites de velocidade não gera só multa no bolso, como também pode acabar com famílias inteiras”, pontua.

A dor das famílias é um dos temas tratados no vídeo da campanha, que, além das peças publicitárias na mídia, contará com ações impactantes de marketing de rua. Os locais onde estão expostos os veículos simulando o capotamento ganharam cruzes brancas e flores em homenagem às vítimas de acidentes. As placas dos pontos também foram substituídas e trazem mensagens sobre os perigos da velocidade.

Excesso

Estudos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que quando um pedestre é atropelado a 60 km/h a possibilidade de ser fatal é de 98% enquanto se o acidente ocorrer a 40 km/h essa porcentagem cai para 35%. “A velocidade é um fator determinante entre a sobrevivência ou a morte de uma vítima de acidente”, destaca Delegado Waldir.

Reduzir pela metade o número de veículos dirigindo acima do limite de velocidade é um dos itens do pacote de metas definidas pela ONU para melhorar a segurança viária mundial e deve ser atingido até 2030.

Apesar dos alertas, o motorista goiano ainda não se atentou aos riscos. O excesso de velocidade é a principal infração cometida em Goiás. Só no ano passado, 2,2 milhões de multas foram emitidas por excesso de velocidade. O número é maior que o registrado em 2022, quando foram autuados 1.924.985 condutores pelo mesmo motivo.

O excesso de velocidade é dividido em três categorias para efeitos de autuação. Quando o condutor excede em mais de 50% o limite estabelecido para a via, a multa é de R$ 880,41 – três vezes o valor da penalidade gravíssima (R$ 293,47); quando excede em até 20% (infração média), multa de R$ 130,16; entre 20% até 50% (infração grave), com multa de R$ 195,23.

Balanço Carnaval 2024: Número de mortes cresceu 57%

O Carnaval 2024 nas rodovias estaduais foi mais violento que no ano passado. De acordo com dados do Observatório da Segurança Pública, o número de acidentes registrados neste ano foi menor, mas mais letais. Neste ano, foram 497 acidentes com 33 mortes. No ano passado, foram 714 com 21 mortes. Um aumento de 57%.

De acordo com Delegado Waldir, novamente, o excesso de velocidade contribuiu para a letalidade dos acidentes. “Os casos emblemáticos que acompanhamos foram em sua maioria saída de pista, capotamentos e outros em que o excesso de velocidade foi fator determinante dos acidentes. Neste Carnaval tivemos ainda um agravante que foram as pistas molhadas”, destaca o presidente.

Durante a operação Carnaval, de 9 a 13 de fevereiro, o Detran-GO realizou mais de 6 mil abordagens. Foram realizadas ações educativas e de fiscalização na Região Metropolitana de Goiânia. Só nas blitzes da Balada Responsável, 70 pessoas foram autuadas em flagrante por beber e dirigir.

As equipes da Balada Responsável abordaram 445 veículos. Nas ações, foram autuados ainda 37 pessoas que dirigiam sem a habilitação, além das 70 que tiveram o veículo retido e foram autuadas por dirigir sob a influência de bebidas alcoólicas. O programa Balada Responsável, desenvolvido pelo Detran-GO, atua com foco na sensibilização dos condutores para os riscos da combinação de álcool e direção e no cumprimento da Lei Seca.

Nas ações educativas, 5.350 pessoas foram abordadas e receberam orientações sobre a importância do uso do cinto de segurança, os perigos da ultrapassagem em local proibido e os riscos da combinação de álcool e volante.

A Operação Carnaval foi uma soma de esforços entre o Detran-GO, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, além da Guarda Civil Metropolitana.