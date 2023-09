Detran-GO vai leiloar mais de 11 mil veículos em outubro

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) irá leiloar 11.057 mil veículos no próximo mês. Serão realizados três leilões. Os dois primeiros serão em 9 e 11 de outubro. O terceiro com data prevista para 17 de outubro. Serão dois leilões somente com veículos e motocicletas sucatas – aproveitáveis e/ou com motor inservível. O último, com 5.226 unidades, reunirá também veículos recuperáveis.

O leilão tem respaldo na resolução 623/2016 e na Lei 12.977/2014 e pode comercializar veículos recolhidos ao pátio por mais de 60 dias. O proprietário do veículo, em qualquer momento antes da transação, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e para fazer a retirada.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, explica que antes de enviar um veículo para leilão, a autarquia notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem. “Somente quando são esgotadas as tentativas previstas em legislação, é aberto o processo de venda”, esclarece.

Sucatas

Os dois primeiros leilões, dias 9 e 11, englobam apenas sucatas aproveitáveis e serão realizados pela Promarket Promoções e Eventos, por meio de leiloeiros oficiais registrados perante a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg).

Por questões legais, só podem participar do leilão de sucatas aproveitáveis pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados de veículos. Essas empresas também devem estar cadastradas no Detran de origem ou no Estado de Goiás.

Nesses certames, os veículos a serem comercializados estarão disponíveis para visitação entre os dias 2 a 6 de outubro, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, no pátio utilizado pela leiloeira. O espaço fica na Avenida Militar Q, Área L, Lote A, no Jardim Guanabara. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas pelos sites www.grupoleilo.com.br e goias.gov.br/detran.

No leilão que acontece no dia 9, serão 2.079 veículos. Em 11 de outubro, serão leiloados 3.752 veículos.

Reaproveitáveis

Para quem deseja comprar um veículo para recuperar, oportunidade está prevista para dia 17 de outubro. Na ocasião, serão leiloados 5.226 veículos entre sucatas aproveitáveis e veículos recuperáveis. O certame será realizado pela MC leilão.

Para esse leilão, a visitação está prevista para acontecer entre 11 e 16 de outubro, entre 9h e 11h30, e das 14h às 17h. O pátio fica na GO-020, Estrada Vicinal, KM 17, Estância Vargem Bonita, em Senador Canedo. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas pelos sites www.mcleilao.com.br e goias.gov.br/detran. Nos sites, os interessados poderão obter mais informações.

Cuidados

O Detran-GO alerta que não cria site específico para fazer leilões. Os certames da autarquia são anunciados no Diário Oficial do Estado, no site goias.gov.br/detran e nos sites oficiais das leiloeiras contratada, que nestes certames são www.grupoleilo.com.br. e www.mcleilao.com.br.

De abril a agosto deste ano, foram registradas no canal de Ouvidoria do Detran-GO, oito reclamações de pessoas vítimas de golpes de falsos leilões. “As pessoas devem ficar atentas aos canais oficiais. E nunca oferecer pagamento adiantado. O dinheiro que vai para o bandido não volta”, pontua Delegado Waldir. As vítimas de golpes devem registrar boletim na delegacia da Polícia Civil para que o crime seja investigado.

Quem desejar adquirir veículo nos leilões do Detran-GO deve buscar informação sempre no site oficial, canal pelo qual são divulgadas todas as ações e os procedimentos da autarquia.