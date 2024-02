Dia D Nacional Contra a Dengue mobiliza brasil no combate ao Aedes aegypti

O Ministério da Saúde, em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, promove neste sábado, 02, o Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue. A iniciativa, decidida durante a 2ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da Saúde (Conass), visa intensificar a luta contra o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas.

A assembleia contou com representantes de todos os estados, do Ministério da Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Rasível Reis, secretário de Estado da Saúde de Goiás, ressaltou que o Dia D marca o início de uma ação contínua. Em Goiás, uma mobilização já ocorreu em 22 de fevereiro, envolvendo diversos setores.

Goiás adota uma estratégia de Gabinetes de Combate às Arboviroses para monitorar, mobilizar e apoiar ações municipais. Atualmente, o estado possui 147 desses gabinetes. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destaca a importância da união de todos os brasileiros para eliminar focos do mosquito.

Dados da Secretaria de Saúde de Goiás mostram um aumento alarmante de 176% nos casos de dengue em 2024, com 31.710 casos confirmados até a nona semana epidemiológica. A secretária nacional de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, reforça a necessidade da participação ativa de governadores, prefeitos e secretários municipais na força-tarefa.

A orientação é que os cidadãos removam semanalmente possíveis focos de mosquitos, usem repelentes em áreas rurais, reforcem a hidratação e busquem assistência médica ao menor sinal de sintomas. A população é chamada a agir preventivamente, uma vez que 75% dos criadosuros do Aedes aegypti estão em residências e seus arredores.