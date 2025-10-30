Dia de Finados: Jardim das Palmeiras espera 4 mil visitantes

O Jardim das Palmeiras, em Goiânia, preparou uma programação especial para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. O local estará aberto ao público das 7h às 18h. A administração estima cerca de 4 mil pessoas no final de semana, com maior fluxo no domingo. Para esse ano o local está trabalhando com o tema “Memórias que florescem, histórias que permanecem.”

Para conforto de todos os visitantes, o cemitério iniciou uma grande revitalização, com o objetivo de oferecer um ambiente de maior acolhimento e dignidade para as famílias. Quem for neste final de semana já irá encontrar a Capela Imperial, completamente renovada, incluindo a troca de piso, mobiliário, revestimentos, iluminação, climatização e objetos de decoração. A entrada e a fachada do local foram revitalizadas, assim como as calçadas e passarelas de acesso. Foi feita a pintura geral do espaço e revitalização de toda a iluminação interna e externa.

Foram feitas novas placas de sinalização das quadras para facilitar a localização dos jazigos e humanização dos espaços físicos com elementos decorativos, iluminação e paisagismo para proporcionar acolhimento.

Programação de Finados e Estrutura de Apoio

Para as homenagens de Finados, o Jardim das Palmeiras contará com uma programação religiosa tradicional e serviços de apoio ao visitante. As tradicionais missas serão realizadas na Capela Imperial nos horários de 08h, 10h, 14h e 16h, com a distribuição de lembrancinhas para os participantes.

Ao longo do dia, o Grupo Ressoar estará no local com cânticos ecumênicos, oferecendo alento às famílias. Para esse final de semana, também foi montado um local especial onde os visitantes poderão expressar seus sentimentos aos entes falecidos por meio de mensagens escritas em um painel.

Para ajudar na localização dos jazigos será entregue um mapa da quadra ao visitante, dispositivo do QR code para a localização e além de diversos funcionários circulando para prestar auxílio.

Será montada ainda a tenda da saúde com aferição de pressão e medição de glicemia. Outro serviço para o Dia de Finados é uma praça de alimentação que será montada com food Trucks para atender ao grande fluxo de visitantes.

A administração reforça o convite para que o público visite o local neste período, desfrutando da estrutura renovada e das atividades pensadas para oferecer conforto e apoio emocional durante o Dia de Finados.

O cemitério é um dos mais tradicionais da cidade e costuma receber muitas pessoas que vão para visitar os túmulos de personalidades que estão sepultadas no local, como os cantores Leandro e Cristiano Araújo e o jogador de futebol Fernandão.

Programação Jardim das Palmeiras para Dia de Finados

Horário para visitação: 7h às 18h

Missas – 08h, 10h, 14h e 16h.

Leia também:

Anvisa proíbe substâncias usadas em esmaltes em gel