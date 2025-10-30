search
Saúde

Anvisa proíbe substâncias usadas em esmaltes em gel

O comércio terá 90 dias para suspender as vendas e o uso dos cosméticos com essas substâncias, e após esse prazo as empresas deverão recolher os itens restantes do mercado


30/10/2025

As substâncias banidas são o TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina). — Foto: Freepik
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de duas substâncias químicas, TPO e DMPT,  encontradas em esmaltes e produtos para unhas em gel. A decisão, publicada nesta quarta-feira (29), tem o objetivo de proteger a população contra riscos de câncer e problemas reprodutivos.

De acordo com a Anvisa, o TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) é classificado como tóxico para a reprodução, podendo afetar a fertilidade. Já o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA), é apontado como potencialmente cancerígeno. As duas substâncias são usadas em produtos que endurecem sob luz ultravioleta (UV) ou LED, como nas aplicações de unhas de gel.

A medida, aprovada pela Diretoria Colegiada da Anvisa, alinha o Brasil às normas da União Europeia, que também baniu esses ingredientes. A diretora Daniela Marreco, relatora da proposta, destacou que a proibição é uma ação preventiva, já que o risco é maior para profissionais da área da beleza, mas também pode afetar consumidores frequentes.

Com a nova resolução, a fabricação, importação e registro de produtos contendo TPO ou DMPT ficam proibidos imediatamente. O comércio terá 90 dias para suspender as vendas e o uso dos cosméticos com essas substâncias, e após esse prazo as empresas deverão recolher os itens restantes do mercado.

Pesquisa