Diretor do DenaSUS detalha processo de auditoria em maternidades de Goiânia

A vereadora Aava Santiago (PSDB) participou nesta quarta-feira (30), a convite do diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), Rafael Bruxellas, de uma reunião em Brasília para tratar do andamento da auditoria que será realizada nas três principais maternidades públicas de Goiânia: Hospital e Maternidade Dona Iris, Maternidade Nascer Cidadão e Maternidade Célia Câmara.

A agenda foi solicitada pelo próprio diretor, como forma de prestar esclarecimentos sobre o planejamento da auditoria e compartilhar o cronograma das próximas etapas. Durante o encontro, foram tratados detalhes do calendário de ações, que inclui uma fase inicial de análise documental — já em curso — e uma segunda fase com visitas presenciais às unidades, previstas para ocorrer nas próximas duas semanas.

A auditoria foi confirmada pelo Ministério da Saúde em 16 de abril, após solicitação formal da vereadora por meio de ofício protocolado no dia 20 de março. A iniciativa surge em meio a denúncias sobre a precarização crescente dos atendimentos na rede materno-infantil da capital.

No mesmo dia do envio do ofício, Aava Santiago também esteve com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para apresentar um panorama da situação crítica nas maternidades e solicitar apoio federal emergencial.

Em resposta, o DenaSUS informou que, “diante das informações contidas no ofício e nos documentos anexos, este Departamento deliberou pela realização de auditoria em relação ao caso”. A solicitação foi incluída no planejamento da unidade, dentro das diretrizes do Plano Anual de Auditoria Interna (PAA), com prioridade para execução no menor prazo possível.

Durante a reunião, Aava reforçou a urgência da medida e colocou seu mandato à disposição para contribuir com o processo. “Essa reunião foi fundamental para garantir que a auditoria não apenas ocorra, mas que aconteça com a celeridade e seriedade que a situação exige. O diretor nos confirmou que o tema está no radar e que há empenho em dar uma resposta rápida. Seguiremos acompanhando cada etapa para garantir transparência e responsabilização”, afirmou.

Mudanças

A solicitação da vereadora ocorre em meio a mudanças na rede municipal de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a Maternidade Célia Câmara deixará de atender casos de urgência, passando a funcionar com foco em atendimentos ambulatoriais e de menor complexidade. Com isso, a sobrecarga nos atendimentos de urgência será transferida para as maternidades Dona Iris e Nascer Cidadão.

A partir de agora, a vereadora Aava Santiago seguirá acompanhando de perto os próximos passos da auditoria, com atenção especial à etapa das visitas presenciais às maternidades, que deve ocorrer em breve.

