Goiânia mantém vacinação contra Influenza durante o feriado prolongado de 1º de maio

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), manterá a vacinação contra a Influenza durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, de 1º a 4 de maio. A imunização estará disponível em três unidades de saúde: o Centro Municipal de Vacinação (CMV), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América e o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) do Novo Horizonte.

A medida visa garantir a continuidade da proteção da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis à gripe, mesmo durante o recesso. O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, reforça a importância da vacinação. “A rede municipal atende, em média, 1,3 mil pacientes por semana com sintomas gripais. A vacina é a melhor ferramenta para evitar hospitalizações e mortes por complicações da Influenza, como pneumonia e agravamento de doenças crônicas.”

Durante os dias úteis, a população pode procurar as demais salas de vacinação disponíveis no município. A lista completa com endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do link: https://www.goiania.go.gov.br/vacinacao-h1n1/.

A vacinação é destinada a crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, professores, profissionais da saúde, forças de segurança e salvamento, pessoas com deficiência ou comorbidades, caminhoneiros, povos indígenas, população em situação de rua, trabalhadores do transporte coletivo e população privada de liberdade.

Até agora, 78.132 doses foram aplicadas nas três primeiras semanas da campanha em Goiânia. De acordo com boletim da Fiocruz, embora a cidade esteja em estado de alerta, há sinais de estabilização no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Neste ano, já foram registrados 446 casos de SRAG, sendo 33 relacionados ao vírus Influenza.

A SMS também reforça recomendações para prevenir a transmissão de doenças respiratórias: cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, usar máscara em caso de sintomas gripais, higienizar as mãos com frequência e evitar aglomerações.

