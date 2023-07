Doença de Chagas: açaí e garapa no alvo das contaminações

A Vigilância Epidemiológica da Bahia emitiu um alerta sobre o surto oral da doença

Por Redação Tribuna do Planalto em 11/07/2023 - 09:56

Picada do inseto barbeiro é a principal forma de transmissão da doença. No entanto, a transmissão oral se dá quando ele ou suas fezes são moídas juntos com a cana-de-açúcar, por exemplo