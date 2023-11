Dois anos sem a rainha da sofrência

Em 5 de novembro de 2021, o Brasil sofreu a perda devastadora de uma de suas mais proeminentes vozes da música sertaneja, Marília Mendonça. Com apenas 26 anos, a cantora estava a caminho de uma apresentação em Caratinga, Minas Gerais, quando o avião em que viajava colidiu com um cabo de energia e caiu em uma área rural. A tragédia resultou na morte de Marília, bem como do piloto, copiloto, seu tio e produtor.

Conhecida como a “rainha da sofrência”, Marília Mendonça cativou milhões de fãs em todo o Brasil e no exterior com suas canções emocionantes sobre amor, traição, dor e superação. Sua voz poderosa e personalidade carismática a destacaram no cenário musical. Ela começou a compor aos 12 anos e se tornou uma renomada compositora de sucessos para outros artistas, incluindo Henrique & Juliano, Cristiano Araújo e Maiara & Maraisa.

Em 2015, Marília lançou seu primeiro DVD ao vivo, que incluiu hits como “Infiel”, “Sentimento Louco” e “Alô Porteiro”. Seu segundo DVD, “Realidade”, lançado em 2017, apresentou músicas como “Amante Não Tem Lar”, “De Quem É A Culpa” e “Eu Sei de Cor”. Em 2019, ela deu início ao projeto “Todos os Cantos”, onde realizava shows em todas as capitais do Brasil, contando com a participação especial de outros cantores. Deste projeto, surgiram músicas como “Ciumeira”, “Bem Pior Que Eu” e “Todo Mundo Vai Sofrer”.

Marília Mendonça foi várias vezes premiada por sua carreira, incluindo um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2019. Ela foi a artista mais ouvida do Brasil em 2021 e a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções no Spotify em 2023. Sua história inspiradora será contada em um filme produzido pela Prime Vídeo, intitulado “Marília Mendonça O Filme”.

Dois anos após sua morte, Marília Mendonça continua sendo uma referência significativa na música brasileira. Suas canções ainda ressoam nas rádios, festas e redes sociais. Seus fãs continuam a homenageá-la e celebrar seu legado, que transcendeu as barreiras do tempo e do espaço. Marília Mendonça foi, e sempre será, a rainha da sofrência, a voz que tocou o coração do Brasil.