Dono de cachorro é preso em flagrante por maus-tratos em Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 16ª Delegacia Regional de Inhumas, efetuou a prisão em flagrante do tutor de um cachorro por crime de maus-tratos contra o animal, nesta quinta-feira,20. A ação ocorreu após a equipe policial receber uma denúncia e iniciar diligências para averiguar a situação.

Ao chegar ao local indicado na denúncia, os policiais se depararam com o cão em uma visível situação de maus-tratos, evidenciando a negligência por parte do tutor. Diante da gravidade da situação, o animal foi prontamente encaminhado a uma clínica veterinária para receber o tratamento necessário. O homem responsável pelo animal será enquadrado no crime tipificado pelo artigo 32, parágrafo 1-A, da lei 9.605/98, que trata especificamente de casos de maus-tratos contra animais. Agora, ele deverá responder legalmente por suas ações que causaram sofrimento ao cachorro sob sua responsabilidade.

A ação da Polícia Civil demonstra o compromisso com o combate a esse tipo de violência, buscando garantir o bem-estar e a proteção dos animais em situações de vulnerabilidade. A sociedade espera que casos como esse sejam tratados com rigor pela justiça, a fim de evitar que outros animais sejam submetidos a condições semelhantes no futuro.