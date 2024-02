Dono de oficina e funcionário são indiciados por morte de jovens

O dono de uma oficina de Aparecida de Goiânia e um funcionário do local foram indiciados pela Polícia Civil pela morte de quatro jovens intoxicados dentro de um carro, em Balneário Camboriú. O caso aconteceu no dia 1º de janeiro quando os jovens ficaram de três a quatro horas dentro do carro enquanto aguardavam uma amiga na rodoviária da cidade. Segundo as investigações, eles morreram intoxicados por um gás tóxico.

De acordo com a Polícia Civil, o rompimento de uma peça instalada de “modo precário” provocou o vazamento de gás no interior do veículo. Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, Karla Aparecida dos Santos, de 19, e Nicolas Koyaleski, de 16, estavam na cidade para comemorar a virada do ano.

O dono da oficina e o funcionário, que fizeram a instalação da peça, foram indiciados por quatro homicídios culposos. A defesa da oficina diz que a troca de escapamento foi feita por uma empresa terceirizada.