Duas cidades goianas estão entre as 10 mais ágeis para abertura de empresas

Dois municípios goianos, Anápolis e Porangatu, foram destacados entre as 10 cidades mais ágeis para a abertura de novos negócios, conforme dados do Mapa de Empresas divulgado pelo governo federal. Anápolis lidera o ranking, com empresas abertas em média de 17 minutos, enquanto Porangatu figura em 7º lugar, com um tempo médio de 2 horas e 35 minutos.

De acordo com o levantamento, ao final do terceiro quadrimestre de 2023, o Brasil registrou um tempo médio de abertura de empresas de 1 dia e 3 horas, representando uma redução de 6,9% em relação ao quadrimestre anterior. Em relação a Goiás, o estado teve um crescimento percentual no número de empresas abertas em 2023, alcançando 155.560, com uma variação positiva de 3,5% em relação a 2022.

Para Euclides Barbo Siqueira, presidente da Junta Comercial de Goiás (Juceg), a posição de destaque de Porangatu reflete os esforços de desburocratização para abertura de empresas no município, especialmente com a integração de serviços na RedeSim 2.0. Além disso, Goiás foi destacado como o segundo estado em oferta de serviços públicos digitais, evidenciando um compromisso com a modernização e a facilitação de serviços para empreendedores e cidadãos.