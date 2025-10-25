Duas mulheres são indiciadas por tentativa de subtrair crianças no Parque Vaca Brava, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Central-Geral de Flagrantes de Goiânia – 1ª DRP, no final da tarde da última quinta-feira (23), tomou conhecimento de que uma dupla de mulheres estaria supostamente conversando com crianças em parques da capital, especialmente no parque Vaca Brava, chamando-as de filhos e filhas, alegando que elas teriam tido seus óvulos subtraídos por autoridades e que, por este motivo, teriam quase 200 filhos espalhados pela cidade e que aquelas crianças poderiam ser delas.

O teor da ocorrência aponta que as suspeitas padecem de problemas graves de saúde mental e não chegaram, felizmente, a executar crimes como sequestro ou cárcere privado. A gravidade dos fatos e a complexidade da ocorrência fizeram com que a Polícia Civil instaurasse, ainda na quinta-feira, procedimento criminal cabível e realizasse diligências preliminares necessárias para uma pronta resposta à população, visto que a repercussão do caso poderia causar pânico geral.

Em razão daquilo que foi apurado ainda na madrugada de sexta, pela manhã a Polícia Civil procedeu ao indiciamento de Mônica Meirelles Sanchez e Yasmin Meirelles Sanchez da Silva por tentativa de subtração de incapazes. Os delegados da Central de Flagrantes representaram com urgência pelas medidas cautelares de afastamento de crianças, distanciamento de praças e parques da capital, monitoramento por tornozeleira eletrônica e incidente de insanidade mental.

A Polícia Civil reafirma que as condutas apuradas muito provavelmente são fruto de delírios provocados por transtornos mentais e que não houve incidente mais grave que pudesse configurar outros crimes, pois elas não chegaram a tocar nas crianças envolvidas e, agora, com a implementação do monitoramento eletrônico em tempo real pela Polícia Penal, não há riscos para a nossa população.

A imagem das suspeitas está sendo divulgada baseada na necessidade de surgimento de novas provas e testemunhas, bem como para prevenir novos crimes, nos termos da Lei 13.869/2019 e da Portaria normativa nº 547/2021/DGPC, consoante despacho do delegado responsável pelo procedimento.

