Bancada goiana destina mais de meio bilhão em emendas Pix a municípios na atual legislatura

Deputados e senadores goianos destinaram R$ 530 milhões em transferências; cidades pequenas concentram fatias expressivas dos recursos


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 25/10/2025 - 10:48

José Nelto emendas Pix
Com R$ 47,4 milhões em repasses diretos, José Nelto lidera o ranking goiano de emendas Pix (Foto: Divulgação)

Os 17 deputados federais de Goiás e os 3 senadores destinaram cerca de R$ 530 milhões em emendas Pix a prefeituras e ao Estado de Goiás. O levantamento, feito a partir de dados do Portal da Transparência do Governo Federal, mostra que as transferências especiais, modalidade que dispensa convênios e permite repasses diretos, foram aplicadas em praticamente todos os municípios goianos nesta legislatura, entre janeiro de 2023 e outubro de 2025.  

Embora os repasses alcancem as diversas regiões, a distribuição dos valores não segue uma correlação direta com o tamanho da cidade ou com o número de habitantes. Municípios de pequeno e médio porte figuram entre os que mais receberam recursos, enquanto a capital, Goiânia, aparece atrás de localidades com densidade populacional muito inferior.

Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, aparece em primeiro lugar, com R$ 31,7 milhões recebidos via emendas Pix. Em seguida vêm o Estado de Goiás, com R$ 27,6 milhões, e Planaltina, com R$ 22,9 milhões.

Também se destacam Aparecida de Goiânia (R$ 17,5 milhões), Valparaíso de Goiás (R$ 16,9 milhões) e Anápolis (R$ 15,3 milhões). Outras cidades com altos valores são Goianira, Luziânia, Santa Helena de Goiás e Itapaci, todos acima de R$ 9 milhões.

A capital de Goiás aparece com R$ 4,95 milhões, atrás de localidades com menor densidade populacional. Trombas, com população de 3.120 habitantes, conforme o Censo de 2022, recebeu R$ 4,83 milhões. 

Territórios menores

Ao menos nove cidades goianas com menos de 30 mil habitantes receberam repasses de emendas parlamentares superiores a R$ 5 milhões, um volume considerado expressivo diante do porte populacional desses centros urbanos.

Entre elas estão Corumbá de Goiás, que recebeu R$ 5,01 milhões; Flores de Goiás, R$ 5,28 milhões; Abadia de Goiás, R$ 5,32 milhões; Doverlândia, R$ 5,46 milhões; Matrinchã, R$ 7,19 milhões; Davinópolis, R$ 8,05 milhões; Uruana, R$ 8,62 milhões; Fazenda Nova, R$ 8,78 milhões; e Itapaci, R$ 9,4 milhões.

Anhanguera, que abriga a menor população do estado, cerca de mil pessoas, recebeu R$ 522 mil, valor superior ao enviado a outros 16 locais.

Os dados disponíveis não detalham o autor e o destino de cada emenda. Considerando todas as transferências especiais desde 2019, o relatório por região mostra que o valor total destinado a Goiás foi de R$ 872 milhões, e inclui envio de recursos a entidades sociais e religiosas, entre outras naturezas jurídicas.

Deputados

As destinações dos 17 deputados federais goianos somam R$ 435 milhões em emendas individuais empenhadas entre 2023 e 2025, descritas como para localidades múltiplas. Apesar de o relatório por região mostrar o valor total recebido por cada cidade, não é possível identificar os autores.

Entre os 17 deputados federais goianos que destinaram emendas entre 2023 e 2025, seis foram reeleitos nas eleições de 2022 e, portanto, mantiveram a execução de emendas apresentadas anteriormente e novas indicações a partir de 2023.

Entre eles, José Nelto, Magda Moffato, Flávia Morais, Adriano do Baldy, Professor Alcides e Glaustin da Fokus aparecem no topo do ranking de repasses. Juntos, os reeleitos concentram mais de R$ 250 milhões em recursos.

Já os parlamentares de primeiro mandato que mais enviaram a modalidade são Silvye Alves (UB), com R$ 29,3 milhões, como a sétima maior destinadora de emendas no ranking geral, a ex-deputada estadual Lêda Borges (PSDB), com R$ 27,4 milhões, e a ex-vereadora de Rio Verde Marussa Boldrin (MDB), R$ 26,6 milhões (confira o quadro).

Senadores

Os três senadores goianos, Wilder Morais (PL), Jorge Kajuru (PSB) e Vanderlan Cardoso (PSD), destinaram R$ 94,1 milhões em emendas individuais entre 2023 e 2025, conforme dados oficiais do orçamento federal. 

O maior volume partiu de Wilder Morais (PL), que retornou ao Senado em 2023 após já ter exercido o cargo entre julho de 2012 e janeiro de 2019. Ele foi eleito em 2022 e, desde então, empenhou R$ 40 milhões em dois anos, sendo R$ 22 milhões em 2024 e R$ 18 milhões até outubro de 2025.

Em seguida aparece Jorge Kajuru (PSB), com R$ 28,1 milhões empenhados em 2024, e Vanderlan Cardoso (PSD), que somou R$ 26 milhões em emendas individuais desde 2023.

