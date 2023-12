Duas professoras da UFG vão à COP 28 como palestrantes

A Universidade Federal de Goiás (UFG) terá duas docentes na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP 28), que começou na quinta-feira (30/11) e se estende até 12 de dezembro, em Dubai (Emirados Árabes – UAE). Uma delas é a secretária de Relações Internacionais (SRI) e docente da Faculdade de Ciências Sociais (FCS), Laís Forti Thomaz. A outra professora da UFG é Raquel de Andrade Cardoso Santiago, vinculada à Faculdade de Nutrição (Fanut).

Em março deste ano, Laís foi convidada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para integrar, na condição de “representante da sociedade civil, especialista em matéria de energia”, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Agora, a secretária foi convidada pelo MME a ministrar uma palestra no painel organizado pela pasta no Pavilhão Brasil da COP 28, no Expocity Dubai. Intitulado “Combustível do Futuro – Novo Marco Legal para a Mobilidade Sustentável e Descarbonização”, marcada para ocorrer na próxima segunda-feira (4/12), às 10h30 de Dubai (3h30 da manhã no Brasil).

Além de professora de Relações Internacionais, Laís atua como pesquisadora na área de energia e biocombustíveis. A professora faz parte do projeto de pesquisa “Estudos acerca das alternativas do setor aéreo relacionados ao uso de Sustainable Aviation Fuels (SAF)”, financiado pela Secretaria da Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos e coordenado pelo professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Fabrício Campos.

