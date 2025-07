Duas vítimas de acidente na BR-153 continuam internadas em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que duas vítimas do acidente de quarta-feira (16/7), na BR-153 em Porangatu, seguem internadas em Goiânia e em Uruaçu. Uma delas foi recebida pela Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), onde passou por cirurgia, motivada por laceração corneana de espessura total com herniação de iris e laceração de esclera. O procedimento terminou por volta de 4h de quinta-feira (17/7) e contou com a participação de equipe do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (Cerof/UFG).

O paciente foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por exame de tomografia, que constatou fratura de clavícula. Ele foi avaliado pela ortopedia, recebendo tratamento conservador, com acompanhamento ambulatorial.

O segundo paciente, atendido no Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, segue em estado geral grave. Ele continua internado na Unidade de Terapia intensiva (UTI) do HCN, está sedado e respirando com a ajuda de aparelhos, enquanto é assistido pelas equipes multiprofissional e multidisciplinares de intensivistas das áreas de neurologia, cirurgia e clínica gerais da unidade.

A SES-GO montou, na quarta-feira, uma força-tarefa para auxiliar no atendimento integral às vítimas no acidente que envolveu dois dos quatro ônibus com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Eles seguiam para Goiânia, onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), com início na quarta-feira, na UFG.

A SES informa ainda que houve uma mobilização para regular pacientes encaminhados a unidades hospitalares em Goiás. O secretário Rasível Santos se deslocou ontem até Porangatu para acompanhar de perto as tratativas, a fim de prestar assistência qualificada e célere às vítimas. A SES-GO se solidariza com as famílias, amigos e toda a comunidade da UFPA que enfrentam este momento de tamanha dor.

A tragédia

O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (16), no km 2 da BR-153, zona rural de Porangatu, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a pista e colidido frontalmente com o primeiro ônibus, que transportava 25 estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus, também com estudantes, foi atingido na sequência, com menor impacto.

Com o impacto, morreram no local o motorista do ônibus, três estudantes e o motorista da carreta. O passageiro da carreta foi socorrido em estado grave.

Resgate e atendimento

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), do SAMU e da concessionária Ecovias do Araguaia atuaram no socorro às vítimas. Havia pessoas presas às ferragens e com ferimentos graves. De acordo com atualização da Ecovias por volta das 10h, foram registradas 75 vítimas. A rodovia ficou interditada entre 4h10 e 9h20, sendo depois liberada parcialmente em sistema ‘pare e siga’. Há registro de congestionamento de cerca de 10km nos dois sentidos.

Investigação em andamento

A Polícia Técnico-Científica esteve no local para perícia, e exames de DNA foram realizados para confirmar a identidade de uma das vítimas. As causas do acidente seguem em investigação pelas autoridades competentes.