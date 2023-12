Dupla é presa com cartões bancários, máquina de cartões, dinheiro e carro roubado

Dois homens, de 41 e 45 anos, foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar na BR-153, em Uruaçu. A ação, na noite de ontem, revelou um esquema criminoso envolvendo cartões roubados.

Os homens, provenientes de Brasília, foram interceptados enquanto viajavam em um Ford Fiesta. Durante a abordagem, a polícia observou nervosismo e informações contraditórias, reforçando suspeitas sobre suas atividades ilícitas.

Após uma fiscalização no veículo, foram encontrados 19 cartões bancários, uma máquina de cartão e quase R$ 2 mil em dinheiro em partes ocultas do carro. As investigações revelaram que a dupla vinha aplicando golpes na região norte de Goiás e sul do Tocantins, dando prejuízo a diversas vítimas.

Destaca-se que um dos cartões apreendidos já estava vinculado a um crime contra um casal de idosos residentes em Porangatu. O cartão desses idosos também foi roubado na data de ontem. Além disso, verificou-se que o veículo utilizado pelos criminosos era produto de furto em Brasília.

Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia civil em Uruaçu, onde responderão por estelionato, furto, e outras infrações relacionadas ao esquema criminoso.