Dupla suspeita de tráfico morre em confronto com a Rotam

Uma dupla suspeita de tentar levar drogas em um carro de Goiânia para Trindade morreu em um confronto com a Polícia Militar no último sábado (22).

De acordo com a PM, a Rotam recebeu informações de que o veículo estava transportando grande quantidade de drogas pela GO-060 e iniciou a operação. O veículo foi avistado próximo ao Jardim do Cerrado. Ao serem abordados, os suspeitos tentaram fugir e houve perseguição. Segundo a polícia, três ocupantes do carro desceram do veículo e começaram a disparar contra a viatura.

Os três suspeitos foram baleados. Um deles conseguiu fugir do local.

Foram apreendidos dois revólveres, grande quantidade de drogas e o veículo em que a dupla estava.