search
Brasil

É hoje o sorteio do prêmio recorde da Lotofácil da Independência

Sorteio será realizado a partir das 20h; prêmio não acumula


Agência Brasil Por Agência Brasil em 06/09/2025 - 10:10

Lotofácil Independência
Lotofácil da Independência vai sortear prêmio recorde (Foto: Agência Brasil)

Com estimativa de prêmio recorde de R$ 220 milhões, a Lotofácil da Independência (Concurso nº 3.480) terá os números sorteados neste sábado (6) a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país e pela internet no portal Loterias Caixa e aplicativo Loterias Caixa.

Para apostar, a pessoa precisa marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.

Prêmio não acumula
Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Se não houver apostas vencedoras com 15 números, ele será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade.

Mega-Sena
Também haverá sorteio da Mega-Sena (Concurso 2.911) neste sábado. Como nenhum apostador acertou os seis números sorteados na quinta-feira (4), o prêmio acumulou para R$ 40 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet (site ou aplicativo da Caixa).

CEI da Limpa Gyn começa com apelos por imparcialidade; saiba como ficou o colegiado

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

aprovados CNU
Brasil

MGI autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU

04/09/2025
Em Goiás, o exame ocorreu em diversas cidades, incluindo Goiânia, Anápolis, Catalão, Ceres, Itumbiara, Jataí e Rio Verde
Brasil

Resultado da 1ª fase da OAB 44º será divulgado nesta quarta-feira (3)

03/09/2025
Bolsa Família
Brasil

Bolsa Família de setembro começa a ser pago no dia 17; veja calendário

02/09/2025
Demóstenes Torres
Brasil

Demóstenes Torres, advogado de Garnier, pede rescisão da delação de Mauro Cid

02/09/2025
tarifaço
Brasil

Governo libera crédito para exportadores afetados pelo tarifaço dos EUA

02/09/2025
Daniel Vilela
Poder

Daniel Vilela assume protagonismo nas entregas do governo e se fortalece para 2026

06/09/2025
Lula Malês
Geral

Lula faz hoje pronunciamento e assiste ao filme Malês no Cine Alvorada

06/09/2025
Caiado polícia militar
Poder

Caiado é condecorado com a maior honraria concedida pela Polícia Militar de Mato Grosso

06/09/2025
Lotofácil Independência
Brasil

É hoje o sorteio do prêmio recorde da Lotofácil da Independência

06/09/2025
Pesquisa