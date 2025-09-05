search
CEI da Limpa Gyn começa com apelos por imparcialidade; saiba como ficou o colegiado

Colegiado definiu regras para funcionamento e assegurou que suplentes terão direito a voz e apresentação de requerimentos


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 05/09/2025 - 11:39

Welton Lemos, eleito presidente da CEI da Limpa Gyn
Welton Lemos durante a primeira reunião da CEI da Limpa Gyn: pedido de seriedade e recado contra “palco político” (Foto: Reprodução / TV Câmara)

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Limpa Gyn foi iniciada nesta sexta-feira (5) na Câmara Municipal de Goiânia com a definição dos membros e a promessa de conduzir os trabalhos de forma “séria e imparcial”. O vereador Welton Lemos (SD) foi eleito presidente, Aava Santiago (PSDB) vice-presidente e William Veloso (PL) relator. As sessões ordinárias da comissão acontecerão uma vez por semana, sempre às terças-feiras, às 14h.

Logo após a escolha da mesa, Welton Lemos pediu que os integrantes da comissão não transformem a investigação em “palco político” nem em espaço para prejulgamentos.

“Nosso trabalho vai ser sério, isento e imparcial. Não façamos disso um palco político, nem de prejulgamentos. Vamos apurar os fatos e trazer a verdade, sem expor pessoas antes do resultado final”, disse.

Em outro momento, Lemos considerou que a CEI não encontre ilegalidades. “Se no final nós entendermos que não houve nenhum indício de nada, eu darei os parabéns para todos. Mas se tiver um indício, nós faremos os apontamentos necessários que se requer”.

A vereadora Aava Santiago (PSDB) reagiu à fala do presidente e disse que há precarização dos serviços, de forma que elogios não podem ser o fim da comissão. “É muito importante que a gente deixe delimitado que é impossível que a gente chegue ao final dessa CEI fazendo apenas elogio”, defendeu.

“Se essa precarização na prestação de serviços se deve exclusivamente a má gestão desses serviços, a gente vai apontar que é um problema de gestão. Se essa precarização se deve a irregularidades, nós encaminharemos nesse sentido”, concluiu Aava.

Protagonismo

Welton ainda lembrou que a criação da CEI só foi possível graças à mobilização do vereador Cabo Senna (PRD), que colheu assinaturas e protocolou o requerimento. Nos bastidores, há informações de que articulação do Paço fez com que ele ficasse de fora do grupo de titulares.

Mesmo ficando como suplente, Senna foi citado como responsável direto pela abertura da investigação. Neste contexto, foi assegurado que os suplentes terão direito à fala e à apresentação de requerimentos, assim como os membros titulares.

A única posição que teve mais de uma candidatura foi a relatoria, em que Ronilson Reis (SD) se colocou na disputa, mas foi derrotado por William Veloso (PL), com quatro votos contra dois.

Primeiras definições

Após as eleições, os vereadores definiram regras para o andamento dos trabalhos de investigação, como prazo para protocolo de requerimentos de convocação.

“Nós temos que ter quatro votos para aprovar qualquer matéria, qualquer requerimento. O relator tem que ter ciência do que vamos apresentar”, explicou Lemos a deliberar que os requerimentos devem ser apresentados antes das sessões ordinárias, sempre até às 10h.

Vereadores que não façam parte da CEI não terão direito à fala em nenhum momento da comissão. Não poderá haver participação de forma remota. Caso titulares se ausentem, suplentes serão convocados.

O vereador Thialu Guiotti (Avante) faltou na primeira reunião da CEI e foi substituído pelo vereador Sanches da Federal (PP), primeiro suplente pelo Bloco Liderança.

Pressão do Paço

O vereador Pedro Azulão Júnior (MDB) revelou que o prefeito Sandro Mabel (UB) tentou convencê-lo a desistir da comissão, mas defendeu que a CEI era o instrumento mais adequado para apurar o contrato da coleta de lixo.

“O prefeito tentou dissuadir, mas entendemos que a CEI é o melhor instrumento para investigar. Ela tem poder real. Nossa resposta precisa ser transparente, não para desafiar ninguém, mas para honrar a cidade”, afirmou.

Confira a composição da CEI
Cargo Vereador(a) Partido / Bloco
Presidente Welton Lemos Solidariedade – Bloco Goiânia Limpa
Vice-presidente Aava Santiago PSDB – Bloco Brilha Goiânia
Relator William Veloso PL – Bancada do Partido Liberal
Titular Pedro Azulão MDB – Bloco Vanguarda
Titular Thiallu Guiotti Avante – Bloco Parlamentar Forte
Titular Ronilson Reis Solidariedade – Bloco Governança
Titular Juarez Lopes PDT – Bloco Goiânia
1º Suplente Sanches da Federal PP – Bloco Liderança
2º Suplente Fabrício Rosa PT – Bancada do PT
3º Suplente Cabo Senna PRD – Bloco Goiânia Limpa
Lucas de Godoi

