Economia alerta sobre tentativa de golpe contra ganhadores da Nota Fiscal Goiana

A Secretaria da Economia alerta que nunca solicita qualquer pagamento prévio aos ganhadores da Nota Fiscal Goiana. O Estado também não pede dados pessoais dos vencedores por telefone, mensagem ou e-mail. A solicitação de resgate do dinheiro deve ser feita pelo próprio consumidor no site oficial da Nota Fiscal Goiana (www.economia.go.gov.br/nfgoiana).

Nos últimos dias, a coordenação do programa tem recebido relatos de tentativas de golpe contra os vencedores. Os golpistas entram em contato com os ganhadores e exigem pagamento de um valor para liberação do prêmio. “Ressaltamos que os contemplados não precisam realizar qualquer tipo de pagamento para receber o prêmio. O único desconto realizado é do valor do imposto de renda, que é feito na fonte, ou seja, o consumidor já recebe o valor líquido”, informa o coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

O coordenador destaca que os ganhadores não devem fornecer dados pessoais para ninguém ou clicar em links recebidos por e-mail ou mensagem de celular. Para requerer o prêmio, a única forma é realizando o login com CPF e senha na área restrita do site www.economia.go.gov.br/nfgoiana. Nesta área restrita, o consumidor premiado deve informar uma conta bancária da qual seja titular. O Governo de Goiás fará o depósito do dinheiro em até 30 dias.

O e-mail oficial da Nota Fiscal Goiana é [email protected]. “Não solicitamos dados dos ganhadores por e-mail ou telefone e nem enviamos link. Fique sempre atento ao remetente”, completa Leonardo. Caso seja vítima de golpe ou tentativa de golpe, a orientação é registrar a ocorrência na Polícia Civil.

Edições mensais

A lista dos vencedores de cada sorteio é divulgada no site da Nota Fiscal Goiana (www.economia.go.gov.br/nfgoiana), no menu “Sorteios”. Os contemplados têm prazo de 90 dias, após a publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás, para acessar o site e solicitar o resgate.

Em caso de dúvidas sobre o programa Nota Fiscal Goiana, os consumidores podem acessar o regulamento, perguntas e respostas e outras informações no site ou ligar para o Atendimento da Receita, pelo número de telefone (62) 3309-6950. Também é possível entrar em contato com a coordenação do programa por meio do Fale Conosco, no site da NFG.