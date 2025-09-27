search
Edson Fachin assume presidência do STF para o biênio 2025-2027

Cerimônia será nesta segunda (29), em Brasília; Alexandre de Moraes será empossado vice-presidente da Corte


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/09/2025 - 10:48

Ministro Edson Fachin assume Presidência do STF na segunda (29)
Fachin assume presidência do STF em cerimônia na próxima segunda-feira (Foto: Divulgação)

O ministro Edson Fachin toma posse nesta segunda-feira (29), às 16h, como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em solenidade transmitida pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube. Ele sucede o ministro Luís Roberto Barroso e estará à frente da Corte no biênio 2025-2027.

Na mesma cerimônia, o ministro Alexandre de Moraes será empossado como vice-presidente.

Trajetória de Fachin

Nascido em 1958, em Rondinha (RS), Fachin se graduou em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde é professor titular de Direito Civil. É mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP, com pós-doutorado no Canadá, além de ter sido professor visitante do King’s College, em Londres.

Antes de chegar ao Supremo, atuou como advogado, procurador do Estado do Paraná e especialista em Direito Civil, Agrário e Imobiliário. Foi nomeado para o STF em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, na vaga do ministro aposentado Joaquim Barbosa. Entre 2022 e 2023, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Julgamentos de destaque

Fachin foi relator de processos de grande impacto, como os da Operação Lava Jato, além de ações voltadas à garantia de direitos fundamentais. Entre elas:

  • ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas”, que busca reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro;

  • HC 154248, que reconheceu a injúria racial como crime imprescritível;

  • MI 4733 e ADO 26, que enquadraram a homotransfobia como crime de racismo;

  • ADI 5357, que assegurou a obrigatoriedade de escolas particulares aceitarem alunos com deficiência, sem custos adicionais;

  • RE 1017365, em que o STF afastou a tese do marco temporal para terras indígenas.

Vice-presidência com Alexandre de Moraes

Natural de São Paulo, Alexandre de Moraes é doutor e livre-docente em Direito do Estado pela USP, onde também leciona. Foi promotor de Justiça, secretário de Segurança Pública e ministro da Justiça antes de assumir uma cadeira no Supremo em 2017, indicado pelo então presidente Michel Temer.

Moraes também presidiu o TSE entre agosto de 2022 e junho de 2024, período em que conduziu eleições gerais e debates sobre combate à desinformação.

