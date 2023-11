Educação abre inscrições para Semana da Primeira Infância

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abriu ontem as inscrições para a Semana da Primeira Infância, com o tema “O cotidiano infantil”. Os profissionais da Educação Infantil, sejam professores ou auxiliares ou apoios técnicos, podem se inscrever até o dia 17 de novembro, pelo site sme.goiania.go.gov.br/.

O seminário será realizado de 27 a 29 de novembro, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Na programação, serão realizadas palestras com os temas “Documentação Pedagógica como estratégia didática na Educação Infantil” e “A Constituição da docência na Educação Infantil pela vida cotidiana”, além nove minicursos com temas variados.

A Semana da Primeira Infância é uma das ações propostas pela Gerência de Educação Infantil da SME para garantir estudo, orientações e ações formativas de temáticas relevantes de forma a ampliar os conhecimentos dos profissionais de Educação Infantil.

De acordo com secretário municipal de Educação, Rodrigo Caldas, o evento tem como objetivo possibilitar que os profissionais da Educação Infantil reflitam suas práticas pedagógicas. “Por meio do acompanhamento pedagógico nas unidades educacionais que atendem a etapa, a SME identificou temas relevantes a serem estudados, para que os nossos profissionais assim, promovam experiências significativas para as crianças”, ressalta.