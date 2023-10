Educação oferece programação especial para o Dia das Crianças e Dia Nacional do Fanzine

Em comemoração ao Dia das Crianças e ao Dia Nacional do Fanzine, que acontece no próximo dia 12 de outubro, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) preparou uma programação especial para os pequenos e jovens. O evento, denominado “Cultura Kids”, ocorrerá entre os dias 09 e 11 de outubro e contará com uma variedade de atividades gratuitas.

As atividades incluem oficinas de quadrinhos, exibição de filmes, mesas redondas, contação de histórias, teatro e uma “baladinha” literária. Todas as atividades são externas para o público infantil e infantojuvenil.

A programação terá início no dia 9 de outubro, com a exibição de filmes infantis no Museu da Imagem e do Som (MIS), acompanhada por um pocket teatro com a Turma do Cabeça Oca na Biblioteca Pio Vargas. A atriz Andressa Moura estará presente com as personagens Bela, da Bela e a Fera, e haverá contação de histórias.

No dia 10 de outubro, haverá um workshop de quadrinhos intitulado “Fanzinando Quadrinhos”, onde os participantes aprenderão os conceitos da linguagem dos fanzines e HQs. Além disso, será realizada uma mesa em homenagem ao Dia Nacional do Fanzine, com palestrantes da UFG, e mais contação de histórias e uma “baladinha” literária com músicas infantis do acervo do MIS.

Todas as atividades são gratuitas e têm o objetivo de proporcionar momentos de cultura e diversão para crianças e jovens da região. Não perca essa oportunidade de celebrar o Dia das Crianças de forma especial e educativa.