Eletricista é encontrado morto após levar choque, em Goiânia

Um eletricista foi encontrado morto em uma piscina de uma casa do Jardim Nova Esperança, em Goiânia. De acordo com as informações, ele teria levado um choque enquanto trabalhava, na última quinta-feira (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário da residência disse que a vítima estava instalando luminárias na área externa da casa.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e constataram a morte do homem de 50 anos no local. O Instituo Médico Legal (IML) também foi acionado, para realizar a retirada do corpo.