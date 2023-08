Em apenas uma manhã, 181 condutores foram multados na capital

Somente na manhã desta quinta-feira (03), 181 condutores foram multados na capital por irregularidades. As autuações aconteceram durante a nova fase da Operação Trânsito Livre.

Durante a ação, os agentes flagraram 62 infrações por estacionamento irregular e quatro veículos tiveram de ser removidos. Vinte e um condutores foram flagrados conduzindo veículos sem registro ou sem licenciamento, quatro com veículos sem pelo menos uma das placas de identificação, um conduzindo motocicleta com carga incompatível com especificações, 23 conduzindo e utilizando fones de ouvido, 19 manuseando o celular. Outros três foram pegos avançando o sinal vermelho e um condutor transportando uma criança sem observância de item obrigatório de segurança. Outra infração que preocupou as equipes foi a falta do uso do cinto. Mesmo diante da importância uso do equipamento de retenção obrigatório, 47 pessoas foram autuadas por não utilizar o cinto.

A Operação Trânsito Livre foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Secretaria Municipal de Mobilidade, na região da Vila Canaã.