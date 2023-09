Em CPI, sócio da 123milhas pede desculpas e culpa mercado aéreo

Ramiro Madureira, sócio da 123milhas, prestou depoimento nesta quarta-feira (06), na PCI que investiga as Pirâmides Financeiras, e pediu desculpas aos clientes prejudicados pela agência de viagens on-line. Segundo Ramiro, a crise que atingiu a empresa se deu ao aquecimento do mercado como alta temporada, o que não era esperado pela 123milhas. Ele afirmou que houve uma leitura errada do setor aéreo nacional, culpa de um modelo de negócios “equivocado”.

O diretor afirmou que o problema se deu na categoria promo, que responde por 15% dos negócios. O modelo é o tipo da venda em que o cliente aceita viajar um dia antes ou depois da data escolhida e, assim, a flexibilidade permitiria a compra de passagens mais baratas. “Acred itávamos que o custo [da passagem] diminuiria com o tempo à medida que ganhávamos eficiência na tecnologia da sua operação [sistema de compra] e que o mercado de aviação fosse se recuperando dos efeitos da pandemia. Uma tendência que projetamos na época e se revelou precisamente o oposto.

Além de Ramiro, outras pessoas também foram convocadas pela CPI.

*Essa notícia está em atualização