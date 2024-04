Em tentativa de demonstrar união, Vilmar e Mendanha apresentam modelo de gestão do HMAP a Mabel

Numa tentativa de demonstrar sinergia da base caiadista em Aparecida de Goiânia, o prefeito Vilmar Mariano (União Brasil) e o ex-prefeito, Gustavo Mendanha (MDB), recepcionaram na noite desta quinta-feira (11), o pré-candidato a Prefeitura de Goiânia, o empresário e presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Sandro Mabel em uma visita ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP).

Mais do que uma visita protocolar onde os políticos puderam mostrar a gestão do Hospital, que é compartilhada com a Sociedade Israelita Albert Einstein, o encontro buscou demonstrar sinergia entre os grupos. Antes de acertarem pelo apoio à pré-candidatura de Vilmar Mariano, Mendanha chegou a anunciar rompimento com o atual prefeito. Mabel foi um dos interventores da pacificação.

Na sequência, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB), demonstraram apoio a dobradinha Sandro Mabel e Vilmar Mariano, respectivamente, em Goiânia e Aparecida.

Gerenciado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o HMAP se tornou referência em saúde pública, ocupando a 5ª posição entre os melhores hospitais do Brasil, a 2ª posição na rede pública e a 1ª posição na região Centro-Oeste, além de figurar na 18ª posição entre os melhores da América Latina, segundo ranking da América Economia e IntelLat.

Durante a visita, Sandro Mabel percorreu as alas pediátricas e de adultos, a UTI, as enfermarias e a ala de Hemodinâmica, inaugurada recentemente. Impressionado com a estrutura e os dados apresentados pelo diretor da unidade, Fernando Piza, e pelo secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, o presidente da Fieg destacou o número de cirurgias eletivas realizadas, que ultrapassa 10 mil por ano.

“Estou muito feliz e impressionado em conhecer este hospital que ajudei a equipar em 2017, quando iniciei meu mandato. Um hospital desse nível é um sonho para qualquer cidade. Vamos analisar o modelo de gestão do HMAP para que possamos implementá-lo em Goiânia, proporcionando um atendimento público de qualidade à população”, afirmou Mabel.

Para o prefeito Vilmar Mariano, o HMAP representa a concretização de um sonho iniciado pelo ex-governador Maguito Vilela e que teve continuidade nas gestões de Gustavo Mendanha e na sua própria administração. “Este hospital é resultado da parceria com o Albert Einstein, que elevou o HMAP a um patamar de excelência, tornando-o referência em saúde pública no país”, ressaltou Vilmar.

Gustavo Mendanha, por sua vez, enfatizou a qualidade dos serviços prestados no HMAP, que, segundo ele, são comparáveis aos de unidades particulares. “Trazemos o Sandro Mabel aqui para mostrar o padrão Aparecida na área da saúde. Queremos levar essas boas práticas para outros municípios através de nossos planos de governo. Colocar o HMAP em funcionamento e atender à população com qualidade é a realização de um grande sonho”, afirmou Mendanha.