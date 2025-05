Em visita à Câmara, Romero Jucá inicia agenda política em Goiânia

Ex-Senador da República por Roraima e político longevo do MDB, Romero Jucá visitou a Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (28), durante o cumprimento de agenda política na capital. Ele foi recebido pelo presidente Romário Policarpo (PRD) e, a no período da tarde, Jucá se reunirá com o prefeito Sandro Mabel (UB).

Durante a visita, Jucá fez elogios ao trabalho legislativo e disse que seu partido reconhece e fortalece o municipalismo. “É nas câmaras de vereadores e nas prefeituras que se constrói a realidade e o atendimento das políticas públicas para a população”, afirmou.

Romero Jucá se dirigiu ao presidente da Casa, Romário Policarpo, para enaltecer o processo legislativo conduzido por “um jovem presidente que tem já vários mandatos com a dinâmica da experiência e, ao mesmo tempo, a dinâmica da juventude, da ousadia, da criatividade”, ponderou ao cumprimentar o vice-presidente Anselmo Pereira, que conduzia a sessão, pelos 11 mandatos.

“Portanto a gente vê aqui uma mescla da política, a experiência junto com a juventude, com a criatividade e com o ímpeto para construir uma Goiânia melhor e atingir a população”.

Ele também elogiou o agronegócio goiano e mencionou Goiânia como uma cidade uma referência nacional. “Goiás tem dado um exemplo ao país de ordem de respeito, de crescimento, é hoje um estado síntese do agronegócio também do nosso país. Goiânia é uma cidade planejada, é uma cidade que é referência.

O vereador Luan Alves (MDB) cumprimentou o correligionário e destacou que “a Casa fica feliz com a presença de pessoas que honram a nossa cidade”. Geverson Abel (Republicanos) também fez menção à presença do político.

Agenda no Paço

Mais tarde, Romero Jucá se reunirá com o prefeito Sandro Mabel (UB) a quem se referiu como “um amigo que conviveu conosco muito tempo lá em Brasília no Congresso Nacional”.

Na agenda do prefeito não consta o compromisso e a assessoria ainda não informou o que será tratado.