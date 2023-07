Uma embarcação com 33 pessoas encalhou no leito do rio Araguaia, em Luiz Alves, na noite de sábado (22). O corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.

Segundo a corporação, a embarcação de grande porte, tipo barco hotel, contava com 12 mulheres, 13 homens e oito crianças.

No resgate foram utilizados uma moto aquática, três barcos do tipo calaças e uma lancha. Dez militares atuaram na ocorrência. Todos foram transportados com segurança.

Confira o vídeo do resgate abaixo: