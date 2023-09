Embora permitida, nem sempre a troca de plano é a melhor escolha

As mudanças feitas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permitem a troca de plano nos casos em que os beneficiários fiquem insatisfeitos com a alteração dos locais de atendimento, dá maior autonomia aos usuários deste modelo de serviço. Contudo, é importante destacar que as escolhas dos hospitais que prestam os serviços em determinada região são sujeitas a estudos internos realizados pelas companhias.

Com o aumento significativo do número de pacientes com acesso aos serviços de saúde privada – que superou a marca dos 50 milhões de usuários, em 2022, de acordo com números também levantados pela ANS – para não haver a precarização dos atendimentos, em algumas situações, a troca de hospital é necessária para oferecer melhores serviços aos contratantes.

Caso os índices levantados pelas prestadoras mostrem que um hospital é mais eficiente do que outro no tratamento de determinada doença, o remanejamento do atendimento para o local com melhores condições para cuidar dessas pessoas é fundamental. Quanto mais ferramentas disponíveis para os processos hospitalares, melhor será a gestão do problema do paciente.

Em alguns casos, a mudança pode não agradar determinado público. Contudo, é a melhor maneira de garantir os cuidados necessários para o tratamento das pessoas acometidas por aquela doença; com isso, diminui consideravelmente o tempo de permanência do paciente no local, e assim, a fila de atendimento fica menor.

Outro ponto a destacar é que a mudança de um local para outro pode ser provisória, pois, caso o antigo hospital volte a ter um perfil adequado para atender as demandas, os usuários poderão seguir com os tratamentos no local onde eles já estavam acostumados. Nenhuma alteração feita nas coberturas hospitalares é definitiva.

Para que as instituições de saúde privada sejam mantidas e ofereçam um serviço diferenciado do que é encontrado, infelizmente, na rede pública, a todo momento são necessários ajustes para garantir o cumprimento dos contratos e a geração de receita para que a qualidade dos serviços seja mantida. No Plano Brasil Saúde, sempre visamos disponibilizar os melhores hospitais para os nossos beneficiários; ter outra opção de local pode fazer com que o tratamento do paciente seja realizado de uma forma mais assertiva do que era antes.

Como gestor de um plano de saúde, meu objetivo é sempre garantir o atendimento eficiente tanto para o usuário que precisa de um procedimento simples como para aquele que necessita de recursos avançados. Contar com uma rede de serviço desenvolvido para permitir a qualidade da saúde física e psicológica dos usuários ajuda no enfrentamento de qualquer doença. As pessoas e a manutenção da viabilidade do sistema suplementar da saúde, considerando-se todos os envolvidos no cenário; operadoras, empresas, órgãos de saúde, precisa ser preponderante. As medidas sempre buscam resguardar a melhor experiência possível dos pacientes à rede de saúde e isso, sem dúvida, é muito relevante.