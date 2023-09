Empresa é multada por vazamento de óleo diesel na BR-153

A Prefeitura de Goiânia informou que multou, em R$ 140 mil, a empresa responsável por um caminhão-tanque que derramou mais de 18 mil litros de óleo diesel na BR-153, nesta manhã (05), em Goiânia. De acordo com Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), a avaliação da extensão do dano ainda está sendo avaliada para apurar as atuais condições do solo e também do curso hídrico do Córrego Palmito.

A Prefeitura informou que a empresa também foi notificada a apresentar relatórios para reduzir o dano ambiental causado, de descontaminação e remediação, sob pena da autuação aumentar. No entanto, o nome da empresa não foi divulgado.