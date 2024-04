Empresa goiana conquista ‘Oscar’ do Design Mundial

A Enredo, consultoria de inovação com sede em Goiânia, alcançou um feito notável ao conquistar o IF Design Award 2024, reconhecido como o “Oscar” do design mundial. A premiação, uma das mais prestigiadas no campo do design, será entregue em Berlim, no dia 29 de abril.

A vitória da Enredo reforça a excelência do design goiano em escala global, marcando a primeira vez que uma empresa do Centro-Oeste do Brasil recebe tal reconhecimento. Competindo com mais de 11 mil inscrições de 72 países, a Enredo destacou-se na categoria Branding com seu projeto para a entrada da multinacional japonesa Shinagawa Refractories no mercado brasileiro.

“Ciro Rocha, CEO da Enredo, destaca que a premiação é resultado da abordagem inovadora da empresa, aliada à coragem do cliente em adotar novas perspectivas. O projeto reconhecido pelo IF Design Awards reflete a capacidade do design de diferenciar e agregar valor”, afirma Gustavo Moura, sócio-diretor de Branding da Enredo.

O projeto premiado não apenas evidencia a expertise da Enredo em resolver desafios de negócios complexos, mas também destaca o poder do design como ferramenta de diferenciação e geração de valor.

Além do IF Design Award 2024, a Enredo tem sido consistentemente reconhecida tanto nacional quanto internacionalmente. No último ano, o mesmo projeto recebeu Ouro e Prata no FePi, na Argentina, e uma medalha no 13° BDA, maior prêmio de design brasileiro em 2023.

Com clientes em todo o Brasil, a Enredo orgulha-se de sua origem goiana e continua a destacar-se como uma das principais referências em inovação para marcas, através de suas atuações em Branding, Arquitetura e Gestão.