Empresa vence licitação para fornecer caminhões de lixo em Goiânia

Responsável pela coleta de lixo em Anápolis, a Quebec Construções e Tecnologia Ambiental venceu a fase de lances da licitação realizada pela Prefeitura de Goiânia para a locação de até 30 caminhões compactadores para a coleta de lixo na capital. O processo avança agora para a fase recursal, em que as demais concorrentes podem apresentar recursos. A Quebec foi a quinta colocada, mas avançou na licitação porque as demais foram desclassificadas por problemas diversos.

A proposta apresentada foi no valor de R$ 21,6 milhões por ano, valor bem abaixo do que era esperado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), previsto no edital, de R$ 59,4 milhões.